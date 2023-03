Il Monopoly compie novant’anni.

Era il 7 marzo del 1933 quando nasceva il più famoso gioco da tavolo della storia. Novant’anni dopo resta immortale e continua ad andare a ruba, soprattutto nel periodo di Natale, sopravvivendo anche nell’era digitale.

I numeri del Monopoly sono da record: più di 1 miliardo di giocatori in 114 Paesi nel mondo, in 47 lingue e oltre 350 milioni di scatole vendute. Dalla prima partita al Monopoly sono stati costruiti oltre 6 miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi.

Decine le edizioni pubblicate: c'è anche la versione più preziosa al mondo, quella del 1998 creata dal gioielliere Sidney Mobell, un Monopoly tutto d'oro e pietre preziose dal valore di 2 milioni di euro. O il viaggio nello spazio a bordo dello Space Shuttle Atlantis (nel 2007), persino un documentario dedicato e premiato con l'Emmy (2010) The Monopoly Story.

(Ansa)

Fu Charles Darrow il creatore del gioco, con un prototipo con oggetti che aveva in casa e basato sulla “planimetria” della sua città, Atlantic City. Provò a venderlo alla Parker Brothers che lo rifiutò sostenendo che c'erano 52 errori. Darrow però ci credeva: depositò il copyright e lo commercializzò in un grande magazzino della sua città. La Parker Brothers riconsiderò l'affare e ne acquistò i diritti. Il successo, correva l'anno 1935, fu immediato in America: già 35mila scatole il primo anno.

Il colosso Hasbro acquistò direttamente la Parker e fu così che già nel '35 il successo divenne mondiale, anche per la distribuzione in Europa, tramite la Waddington inglese che adattò le strade alle meglio conosciute vie di Londra.

(Ansa)

In Italia l'edizione venne localizzata e commercializzata a partire dal 1935 da Emilio Ceretti. I nomi delle vie erano quelli della Milano dell'epoca, con l'eccezione di Vicolo Corto e Vicolo Stretto. Dopo la caduta di Mussolini alcuni nomi furono sostituiti. Un esempio? Via del Fascio.

(Unioneonline/D)

