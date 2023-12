Un anno fa, il 4 dicembre 2022, moriva a Sainte-Maxime Dominique Lapierre, giornalista e scrittore francese. Conosciuto in tutto il mondo per uno dei suoi romanzi più famosi, “La città della gioia” da cui è stato tratto anche un film, per 14 anni è stato corrispondente di Paris Match.

Durante il servizio militare aveva conosciuto Larry Collins con il quale era nata in seguito una proficua collaborazione che aveva portato i due a scrivere “Parigi brucia?” nel 1965.

Altre sue opere famose sono state "Più grandi dell'amore", "Mille soli", "Gli eroi della città della gioia", "C'era una volta l'Urss", "Luna di miele intorno al mondo", "Gli ultimi saranno i primi". Nel 2001, con Javier Moro ha scritto "Mezzanotte e cinque a Bhopal".

Il 10 giugno 2012 Lapierre entra in coma dopo una caduta e progressivamente perde l’uso della parola e della capacità di scrivere.

(Unioneonline/s.s.)

