Un'anteprima tutta dedicata alla Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga.

La presentazione del libro di Antonietta Mazzette "Droghe e organizzazioni criminali in Sardegna" e la proiezione del film “Non essere cattivo” del regista Claudio Caligari caratterizzano l'appuntamento di venerdì 25 alle 18 nel Cortile dell’Istituto Comprensivo "Farina - San Giuseppe" all’interno della rassegna “Sassariestate”.

Gratuito l'ingresso all'evento curato da Cinearena, che fa da anteprima del festival “Pensieri e parole libri e film all'Asinara” in programma nell'isola-parco dal 16 al 22 agosto.

L'autrice del libro Antonietta Mazzette e Sante Maurizi coordinano l'incontro con gli autori dei sei capitoli del volume che esplora il fenomeno delle droghe in Sardegna.

A seguire, intorno alle 21.30 presentazione del film "Non essere cattivo" terza e ultima opera di Claudio Caligari, morto poco dopo le riprese. A dialogare sul film saranno il regista sassarese Antonello Grimaldi e l'attore Valerio Mastandrea, in questo caso non davanti alla macchina da presa come era accaduto ne “L'odore della notte (seconda opera della trilogia di Caligari), ma produttore del lungometraggio che riprende dieci anni dopo temi e luoghi di “Amore tossico”.

