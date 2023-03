Passa anche da Villanova Monteleone il cammino di riconoscimento delle domus de janas come patrimonio mondiale da parte dell'Unesco.

Nel paese del Villanova è arrivata la visita della professoressa Giuseppa Tanda della delegazione ministeriale che sta analizzando la situazione di tutte e 35 le domus inserite nella lista.

«La visita proseguirà nelle nostre domus di Pottu Codinu e di Pubusattile che è stata per la parte di verde manutenuta dagli operai dell'agenzia Forestas e cogliamo l'occasione per ringraziarli - fanno sapere gli amministratori -. Il percorso ribattezzato "Road to Unesco" non sarà breve ma porterà un domani ad avere alcuni dei siti più importanti e belli ad essere meritevoli del prestigioso riconoscimento delle Nazioni Unite».

