I pezzi enormi di basalto ora dopo ora stanno diventando delle vere e opere d’arte. A Uras da pochi giorni è in corso un laboratorio aperto al pubblico durante il quale è possibile vedere all’opera la mani di diversi artisti.

“La forza dei giovani per cambiare la società” è il tema del simposio nazionale di scultura su basalto che sta andando in scena nel paese del terralbese, alla sua prima edizione.

L’evento artistico, curato dal direttore artistico Gigi Taras, è promosso dalla Scuola del Popolo di Oristano in collaborazione con l’Auser e il Comune di Uras guidato da Samuele Fenu. Gli artisti selezionati per trasformare le pietre sono tre: si tratta di Aurora Avvantaggiato, una giovanissima scultrice di Taranto, Jacopo Cau, giovane scultore di Ales che studia all’accademia di Carrara e Giuseppe Solinas, di Villanova Truschedu. I tre lavorano mattina e sera nel cortile della sede dell’Auser ben attrezzato, in via Eleonora 123. I curiosi, grazie ai soci dell’Auser che si occupano dell’accoglienza, possono ammirare gli artisti al lavoro sino al 23 ottobre, giorno di chiusura del simposio con la presentazione finale delle sculture che saranno sistemate e custodite in tre piazze del paese.

