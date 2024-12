Stintino ospita la presentazione del libro “Figli della Paura”, scritto da Vittorio Sanna e accompagnato dalle illustrazioni di Maddalena Schiaffino, al suo esordio artistico. L’evento culturale è previsto per venerdì 20 dicembre, alle ore 19, presso la Tensostruttura di via Sassari, fronte largo Cala d’Oliva, e sarà un’occasione per incontrare gli autori e scoprire il loro lavoro. "Figli della Paura" è un’opera che fonde sapientemente la narrazione scritta con il racconto illustrato, esplorando le paure che caratterizzano la quotidianità di tante persone in Sardegna. Un libro multimediale che invita i lettori a un viaggio emozionale unico, attraverso le parole di Vittorio Sanna e le immagini evocative di Maddalena Schiaffino. Un appuntamento dedicato alla lettura, alla condivisione e al dialogo con gli autori, in un contesto accogliente e coinvolgente. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Stintino.

