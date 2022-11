È stata inaugurata al Museo civico di Sinnai la mostra antologica dedicata all'artista Franco d'Aspro.

Sono intervenuti il sindaco Tarcisio Anedda, la vice sindaca e assessora alla Cultura Barbara Pusceddu, la professoressa Antonella Gioli dell'Università di Pisa, l'assessora alla Cultura del Comune di Elmas Fabiola Nucifora e i curatori Isabella Atzeni e Valerio Deidda. La mostra, visitabile fino al 26 febbraio, è parte di un ampio progetto di valorizzazione dedicato all'artista che vede coinvolti numerosi partner.

Il legame di Franco D’Aspro con Sinnai affonda le radici negli anni Quaranta del Novecento, durante il suo servizio militare, e si protrae fino agli anni Novanta quando gli fu commissionato il busto del cardiochirurgo Alfonso Ligas per la sala consiliare del Comune dove è oggi esposto.

«Questo evento – sottolineano i curatori della mostra - oltre a celebrare l'artista, consente di vivere in un modo nuovo le opere esposte grazie ai prodotti di mediazione che sono stati curati con il supporto del laboratorio Museia dell'Università di Pisa. Infatti, la conoscenza del patrimonio artistico viene amplificata dall'utilizzo di semplici strumenti che permettono di andare oltre ciò che si vede e di approfondire le tematiche con un approccio innovativo».

Per la prima volta, inoltre, è esposta una selezione della collezione archeologica d'Aspro, grazie allo studio realizzato da Isabella Atzeni, che ne ha ricostruito le fasi di costituzione e curato l'inventario. Oggi le opere di D'Aspro sono parte integrante del museo di via Colletta a Sinnai, ma le sue opere possono essere ammirate anche in altre parte d'Italia. L'artista ha vissuto anche a Villamassargia e Elmas dove è sepolto.

Tanta la curiosità sulla rassegna. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Tarcisio Anedda e dall'assessora alla Cultura Barbara Pusceddu: «Le opere di D'Aspro – hanno detto - hanno dato al museo una ricchezza di inestimabile valore in aggiunta alle altre esposizioni di straordinario valore. Un museo che sa proporsi con importanti appuntamenti, aperto a tutti».

Franco d'Aspro (Mondovì, 17 novembre 1911 – Cagliari, 1995), ha vissuto in Sardegna dagli Anni 40. È conosciutissimo per le sperimentazioni sulla realizzazione dei bronzetti nuragici. Un grande artista che Sinnai, acquisendo parte delle sue opere, ha praticamente adottato.

© Riproduzione riservata