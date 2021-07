Due figure professionali richiestissime nell'isola e sostenute dall'assessorato regionale alla Sanità: il logopedista e il fisioterapista. Nel presentare l'offerta formativa per il 2021/22 l'ateneo sassarese ha annunciato la riattivazione dei due corsi di laurea triennale.

Sono disponibili 23 posti più 2 per studenti esteri per il corso di Logopedia, che si occupa di prevenzione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e della comunicazione, sia in età evolutiva che adulta e geriatrica.

Salgono a 35 più 3 per gli stranieri i posti disponibili per il corso di laurea in Fisioterapia, vale a dire per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive.

In tutto sono 59 i corsi di laurea proposti dall'Università di Sassari: 36 ad accesso libero e 23 ad accesso programmato, nazionale o locale.

Il rettore Gavino Mariotti ha sottolineato: “Stiamo integrando tutte le attività universitarie per migliorare la risposta alle richieste degli studenti e del territorio. Vogliamo dare prospettive migliori ai nostri giovani”.

In ottobre le lezioni riprenderanno in presenza. L'ateneo ha comunque fatto investimenti in tecnologia per andare incontro agli studenti disabili e a quei corsi troppo affollati che necessitano di una didattica mista, in presenza e a distanza.

