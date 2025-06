Da domani a venerdì l'Ex-Ma.Ter di Sassari ospita la terza edizione del Festival ArtiJanus/ArtiJanas, progetto sperimentale dedicato al dialogo tra artigianato, design e nuove generazioni, promosso dalla Fondazione di Sardegna con la direzione scientifica e artistica di Triennale Milano e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e la collaborazione del Comune di Sassari.

Il tema di quest’anno, “Alterità. Elogio della differenza”, propone un fitto programma di incontri, installazioni, mostre, workshop e performance che si snoderà negli spazi rinnovati dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, coinvolgendo designer, artigiani, studenti, docenti, curatori e professionisti della progettazione contemporanea.

Mettendo in dialogo la cultura del progetto con quella del saper fare, l’edizione 2025 del festival condensa e raccoglie le esperienze e attività di un intero anno di lavoro, che ha visto il progetto ArtiJanus/ArtiJanas puntare sul coinvolgimento delle nuove generazioni per favorire il trasferimento di competenze e documentare con linguaggi contemporanei mestieri e micro-realtà artigianali in via di estinzione.

Ad aprire il festival domani alle 18 sarà Inga Sempé, designer francese la cui biografia è un inno all’alterità. In conversazione con Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano, passerà in rassegna alcuni dei capitoli fondamentali della sua vita privata e soprattutto i suoi modi di interpretare il design come disciplina che accompagna i comportamenti.

