Arriva a Sassari il primo instant book sulla tanto discussa applicazione della transizione energetica in Sardegna. L’associazione politico-culturale Sa Domo de Totus, ospiterà martedì a Sassari nella sede di via Frigaglia 14b (inizio alle 18) la presentazione del lavoro del giornalista di inchiesto Piero Loi, dal titolo "Barones de s’energia – Eolico, fotovoltaico, metano: l'assalto coloniale delle rinnovabili in Sardegna" pubblicato dal periodico indipendente Indip. Questo instant book, il primo del suo genere dedicato alla «speculazione energetica» in Sardegna, affronta una delle questioni più urgenti del dibattito politico e sociale dell’isola: la gestione del futuro energetico e il modello di transizione da adottare per garantire una giusta sostenibilità energetica, compatibile con il territorio e le comunità che lo abitano.

"L'opera di Piero Loi – sostiene Fabrizio Cossu, presidente dell’associazione - mette in luce come la Sardegna stia diventando sempre più il terreno di conquista per multinazionali dell'energia, banche d'affari e imprenditori petroliferi che, con il pretesto delle energie rinnovabili, stanno imponendo un nuovo colonialismo energetico".

Cossu prosegue: "Con linguaggio chiaro il libro denuncia i rischi di questa corsa alle rinnovabili, che spesso nasconde interessi economici estranei ai bisogni della comunità sarda e chiarisce anche le ragioni che hanno dato vita ad un inedito movimento di popolo che si batte per fermare la speculazione".

