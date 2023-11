La biblioteca comunale di Porto Torres si prepara per l’evento “La Notte dei pupazzi”, un'iniziativa pensata per la settimana dedicata al programma nazionale di "Nati per leggere" che si ispira alla Stuffed Animals Sleepover, una pratica diffusa negli Stati Uniti e ora anche in Giappone con il nome Nuigurumi Otomarikai, raccontata nell'albo illustrato di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada.

L’evento si svolgerà in due giorni, martedì 21 e mercoledì 22 novembre alle ore 16.30 nella sala della biblioteca.

Il primo giorno, martedì, i piccoli lettori potranno portare in biblioteca il loro pupazzo preferito perché possa fare un pigiama party con i suoi amici pupazzi e trascorrervi tutta la notte, dopo avere ascoltato insieme a lui una bella storia. Mercoledì 22, ognuno andrà a riprendere il proprio amico di peluche e scoprirà cosa ha combinato durante la notte con gli altri pupazzi e quale libro abbia scelto per il proprio umano, il tutto grazie alla complicità delle bibliotecarie che, nascoste in biblioteca, osserveranno ogni mossa dell’allegro gruppo di pupazzi.

