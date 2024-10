La basilica di San Gavino ospiterà ancora una volta il Festival delle Bellezze, la manifestazione giunta alla VII edizione, in programma sabato 19 ottobre alle ore 21 a Porto Torres. Coristi, solisti e strumentisti delle corali dirette dal maestro Vincenzo Cossu, Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca "Città di Sassari", si esibiranno in un concerto di musiche sacre, sarde e da cinema. In programma brani di Mozart, Queen, James Horner, Tazenda e molti altri capolavori di noti compositori.

L’evento – patrocinato dal Comune di Porto Torres e sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il bando Salude&trigue e dalla Regione – è la XIV tappa della manifestazione organizzata dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonia che anche quest’anno sta viaggiando nel territorio del Nord Sardegna per dare voce al suo patrimonio monumentale, archeologico e paesaggistico. Filo conduttore di tutte le serate, previste nel calendario della nuova stagione, sono la musica, l’arte e l’amore per l’ambiente. Presenta la giornalista Manuela Muzzu.

