Nato da un'idea del Maestro Piero Concu, il Festival “SardignAeras” ha come peculiarità un programma che evidenzia le diverse attitudini musicali degli artisti sardi: dalla corale ai tenores, dal canto a chitarra al pop in limba, con una spruzzata di sperimentazione. La 13^ edizione, organizzata da “Su Coro de Piaghe” del presidente Sebastiano Ruiu, propone due serate: il 13 e 18 agosto nel Convento dei Frati di Sant'Antonio.

Il tema scelto per l'edizione del 2024 è “Passeggiando per il Mediterraneo”, nato pensando all'assonanza di voci maschili e femminili di artisti e artiste della terra di Sardegna, capaci di far volare il canto isolano sopra e oltre lo splendido scenario del Mediteraneo ma altresi perfetti narratori delle culture d'oltre mare, come quelle spagnole, africane e anglossassoni.

Domani l'inaugurazione della mostra delle esposizioni artistiche di Antonio Sanna, Nico Salis e Roberto Massidda e alle 21 il concerto del 3 For Music, trio composto dal chitarrista Fabrizio Sullioti, la cantante Roberta Usai e il cantautore Lorenzo Tuveri.

Domenica 18 agosto alle 22 il Festival di Suoni e Canti, presentato da Tonino Sanna, vedrà alternarsi sul palco i padroni di casa de “Su Coro de Piaghe” diretti dal Maestro Piero Concu, Emidio Salvio, Caterinangela Fadda, Silvia Pilia e Roberto Sechi, Federico Marras Perantoni e il Duo Pina Muroni e Gabriele Cau. I momenti musicali saranno intervallati dalle escursioni comiche di Nicola Virdis.

