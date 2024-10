Rifugiato politico della comunità hazara, il poeta e attivista Basir Ahang racconterà quanto accade nella martoriata Afghanistan. Sabato Basir Ahang sarà l'ospite d'eccezione del 18° Ottobre in Poesia, il festival internazionale poetico della Sardegna. L'appuntamento è sabato a Sassari, nei nuovi spazi Arci del centro culturale “Tom Benetollo”, al piano A del grattacielo in piazza Castello, coin inizio alle 17.30.

Il poeta e giornalista afgano ha realizzato un documentario sui rifugiati in Grecia, ha collanorato con L'Uhncr (Agenzia della Nazioni Unite per i rifugiati) e i suoi lavori sono stati pubblicati su Rai 3, BBC Persina e altre testate straniere. Molte delle sue poesie sono state tradotte in italiano, in inglese e spagnolo. Nel 2014 ha partecipato al Festival Internazionale Ottobre in Poesia di Sassari, ottenendo il premio speciale della critica per una poesia in concorso.

A dialogare con lui il presidente dell’Arci Nord Sardegna Franco Uda e Leonardo Onida, direttore artistico del festival.

Domenica sarà invece il teatro dell'Ex-Ma.Ter ad accogliere alle 20 il concerto di Baba Sissoko, musicista maliano griot e polistrumentista. L’incontro concerto dal titolo “African griot. Poesia e racconti in musica” sarà l’occasione per assistere all’esibizione di uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz, da anni impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali in ambito internazionale.

