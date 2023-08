Tra i percorsi tematici per conoscere l'Isola uno dei più sorprendenti per varietà è sicuramente quello dedicato all'abbigliamento tradizionale, sia nella versione più ricca, completata dai gioielli in oro e argento, sia in quella quotidiana. Si intitola proprio "Viaggio in Sardegna" la mostra di Giuseppe Pes inaugurata qualche giorno fa nella ex sala del giudice di pace del palazzo comunale di Nulvi.

Giuseppe Pes è un collezionista di abiti tradizionali sardi. L'esposizione propone l'abbigliamento di diversi paesi, come Nulvi, Bono, Ittiri, Nule , Ploaghe e Orotelli. l'allestimento curato da Antonella Carta va oltre il consueto e mette in risalto i colori e le fogge diverse anche di alcuni particolari.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Nulvi e la collaborazione del gruppo folkloristico “Monte Alma”. È visitabile gratuitamente sino al 30 agosto tutte le sere dalle 17.30 alle 21.

