A Nughedu San Nicolò va in scena il cinema “made in Sardinia”. Venerdì 24 novembre alle 18.30 nel salone ex cinema di via Cagliari “L'ombra del fuoco – S'umbra 'e su fogu” del regista cagliaritano Enrico Pau sarà protagonista del secondo incontro di Isculta, Abbàida, Cumprende, rassegna itinerante dedicata alla promozione della musica in dialogo con la letteratura e il cinema documentario: sarà presentato da alcuni protagonisti del film e dal regista in dialogo con Nicolò Migheli, sociologo e scrittore lussurgese.

La serata sarà arricchita dagli interventi musicali de Su Cuncordu "Santu Nigola" di Nughedu San Nicolò. Il film, presentato in anteprima lo scorso aprile al Trento Film Festival 2023 dove ha ricevuto il Premio Antropocene MUSE, racconta il terribile incendio che ha devastato il Montiferru nell'estate 2021 e lo fa utilizzando come colonna sonora il canto a più voci di tradizione orale di quel territorio.

Una ferita profonda per il territorio e la Sardegna intera, una tragedia della comunità con tante sofferenze individuali. Il regista e una piccola troupe hanno seguito per un anno le stagioni del fuoco, ascoltato le voci e i canti, assistito, dopo il dolore, al miracolo della natura che rinasce. “S'umbra e su fogu” è un racconto corale fatto di tenebre e luce, accompagnato dal canto che riesce a dare voce alla memoria che sembrava perduta e al desiderio di rinascita di un popolo intero.

Sabato 25 novembre si chiude a Sennariolo Istudiantes, il progetto itinerante ideato per valorizzare il canto a quattro parti vocali della tradizione sarda attraverso il confronto tra generazioni diverse, a cui si affianca la documentazione audiovisuale dei repertori locali effettuata sul campo proprio durante gli incontri: appuntamento alle 21 alle nella sede Hymnos in via Eleonora 5, l'ingresso è libero.

