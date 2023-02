Ha riscosso grande apprezzamento, a Nughedu San Nicolò, la presentazione de "Le case delle fate" scritto da Tonino Oppes e arricchito dalle bellissime foto di Nicola Castangia.

L'appuntamento, promosso dalla biblioteca comunale gestita dal gruppo Ali di Cagliari e dall'associazione culturale Rundines, con il valido contributo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Carboni, ha visto la presenza anche dell'associazione Tribides che da tempo si occupa della valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico locale.

Un viaggio, quello compiuto virtualmente nei locali dell'ex cinema, tra alcune delle più famose domus de janas della Sardegna. Un Tonino Oppes a tutto campo che ha parlato non solo del libro, ma anche di cosa si può fare per valorizzarli al meglio.

Ora il paese del Monte Acuto si prepara anche per altri appuntamenti. «Archiviato il carnevale con la splendida sfilata di martedì, iniziamo la programmazione degli eventi per il periodo primaverile ed estivo - dichiara il primo cittadino -. Sono numerose infatti le proposte arrivate dalle nostre sempre attivissime associazioni. Ci aspetta un periodo molto impegnativo. Un doveroso ringraziamento va però ai ragazzi del comitato di Sant’Antonio e alla presidente Ilaria per aver gestito in maniera impeccabile la bolgia di queste serate carnevalesche. Sappiamo che non si tratta di una novità bensì di una piacevole conferma, ma non bisogna mai dare per scontato l’impegno, la dedizione e il coraggio di questi ragazzi».

