Sorge all'interno dell'abitato, nella piazza antistante il municipio. È l'antica chiesa dell’Itria, simbolo del piccolo centro del Marghine, dove è custodita la storia del paese degli ultimi quattrocento anni.

Per dare lustro all'antico tempio, lo scrittore di Noragugume, Costantino Fois, dedica un libro, (l'ottava delle sue opere, tutte improntate sulle tradizioni e sulla storia del suo paese natio), "Noragugume tra fede e tradizioni", che sarà presentato domani pomeriggio proprio all'interno dell'antica chiesa, in un’iniziativa in collaborazione con la parrocchia.

Costantino Fois, 77 anni, vive ad Arborea, ma mai ha dimenticato il suo paese natio, dove vi si reca spesso e per il quale ha dedicato tutte le sue opere letterarie.

Amante della poesia e della storia del suo territorio, Costantino Fois viene definito un testimone culturale del suo tempo. Domani pomeriggio, (ore 16), lo scrittore si ritroverà con i suo compaesani, per raccontare la sua opera.

"Il paese ha sempre avuto un occhio di riguardo per il sacro e alle tradizioni religiose - dice il parroco, Don Maurizio Demartis - proprio la chiesa della Itria, descritta bene da Costantino Fois, ha sempre unito questa piccola comunità".

© Riproduzione riservata