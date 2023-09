La 38ª edizione del Premio Solinas: Cinema, Creatività e Sostenibilità, vedrà, domani 23 settembre alle 20:30 in Piazza XXIII febbraio 1793, la premiazione dei 3 concorsi: Premio Internazionale Franco Solinas (per film destinati alla sala e alle piattaforme multimediali), Premio Solinas Documentario per il Cinema in coll. con Apollo11, Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction. Le fasi finali del Premio Solinas, dedicato alla creatività emergente nel campo della scrittura cinematografica e audiovisiva, sono iniziate il 20 settembre scorso.

Una manifestazione – scrivono gli organizzatori - che si svolge all'insegna «della sostenibilità, en plein air, offrendo un'esperienza unica in un contesto straordinario». In questi giorni La Maddalena si è trasformata «in un laboratorio a cielo aperto», includendo e creando «opportunità, confronto e scambio tra gli oltre 200 ospiti presenti: registi, sceneggiatori, broadcaster, produttori, distributori, finalisti del Premio Solinas, giornalisti e studenti». Oggi (22 settembre) in Piazza XXIII febbraio 1793, alle 19:30, ci sarà il convegno: “Cinema e sostenibilità ambientale” mentre domani alle 10 a Punta Tegge è in programma quello dal titolo "Le storie al centro". Il primo Lab di La Bottega della Sceneggiatura – iniziativa di Netflix e Premio Solinas – le Masterclass e i Pitch tra i produttori e i 40 finalisti/vincitori dei vari concorsi stanno animando le giornate di lavoro mentre al Cinema Longobardo si proiettano alcuni film.

La sostenibilità ambientale – scrivono sempre gli organizzatori - è uno dei principali focus di questa edizione, con l'inaugurazione oggi alle 10:30 di "Ciak si pianta - il giardino dei bambini" presso l'Istituto Comprensivo La Maddalena, Plesso di Moneta. «Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di La Maddalena, Forestas, la Fondazione Sardegna Film Commission e il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, si propone di compensare le emissioni di CO2 prodotte dalla manifestazione Premio Solinas 2023 e di promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale fin dalla Scuola Primaria». Non sono mancate le proiezioni di film, al cinema Longobardo, da “Bentu”, scritto e diretto da Salvatore Mereu, lo scorso 20 settembre, ad "Aquadro" di Stefano Lodovichi scritto con Davide Orsini e "Ritratti di donne 2 scienza", ieri, una serie ideata dalla Farnesina con Annamaria Granatello per il Premio Solinas. Ad essi si sono aggiunte proiezioni di film e cortometraggi agli studenti dell’Istituto Garibaldi.

