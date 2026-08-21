Festival In Situ a Isili dal 29 agosto al 6 settembre con oltre cinquanta artisti anche da Spagna e Polonia. Danza contemporanea, tessitura, rame, poesia e arti visive: è la terza edizione.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo E-Motion, con la direzione artistica di Francesca La Cava. Gli scenari saranno quelli del Maratè, Museo per l'arte del rame e del tessuto, il teatro Sant'Antonio e il parco Asusa in un percorso costruito intorno alle parole chiave Archeologie, Traiettorie, Suono, Autenticità e Materia.

Quest'anno il festival rende omaggio alle tessitrici Dolores e Daniela Ghiani. Ad aprire il Festival, sabato 29 agosto, sarà anche la mostra "Archeologie contemporanee - Trame del presente", personale di Renzo Francabandera.

«In Situ- dice La Cava- nasce dal desiderio di ascoltare i luoghi e le persone che li abitano. Quest'anno abbiamo scelto di intrecciare il gesto della danza con quello della tessitura, il suono del rame con quello dei corpi, perché crediamo che la tradizione non sia qualcosa da conservare immobile, ma una materia viva capace di generare nuovi linguaggi».

Ogni serata sarà accompagnata da letture poetiche, degustazioni di vino e birra artigianale del territorio.

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