Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha assegnato il “vitalizio Bacchelli”, destinato agli artisti meritevoli a quattro personalità eminenti del mondo della cultura, dell’arte e della musica e dello spettacolo.

Tra loro anche due sardi. Si tratta di Roberto Baiocchi e di Elio Fidia Pulli.

Il primo, ballerino, coreografo, è nato a Bonorva nel 1964 e vive tra l'Italia e la Francia. Ha danzato in alcuni dei più importanti teatri europei, ha ideato la rubrica In punta di piedi, andata in onda all'interno di Unomattina Estate. Ma si è anche dedicato all'insegnamento della danza e alla composizione coreografica, nelle più prestigiose scuole, Accademie e Istituti Statali. Ha contribuito inoltre a progetti formativi riconosciuti dalla Comunità Europea e per le attività del ministero dell'Istruzione.

Tra le sue performance quella al fianco di Rosella Hightower del balletto “Il lago dei cigni”, creato nel 1985 con la regia di Franco Zeffirelli.

Negli ultimi anni, ha scritto volumi di divulgazione sulla danza pubblicati da Giunti tra cui Ballerina, con la prefazione di Carla Fracci, morta nel 2021. Elio Fidia Pulli, 89 anni, è invece un pittore, scultore e ceramista originario di Sassari. Nel 2021 ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Lettere, Filologia moderna e Industria culturale all'Università di Sassari, la città dove ha cominciato la sua carriera nel 1929 e dove ha dato vita alla sua prima bottega d'arte, frequentata da tanti artisti.

Gli altri due artisti cui è stato assegnato il vitalizio sono Graziella Scotese, classe 1946, che negli anni Ottanta ha realizzato sulla linea della metropolitana di Città del Messico il murale Encuentro de culturas, è anche lei una figlia d'arte; e il musicista di Livorno Giuseppe Scarpettini, detto Pino, fondatore nel 1965 dello storico gruppo de I Trolls e successivamente autore di diverse trasmissioni televisive della Rai, oltre che scrittore, sceneggiatore e produttore cinematografico.

