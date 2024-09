Il prossimo appuntamento del “Festival Comunitario” di Curcuris, organizzato dall’amministrazione comunale, sarà dedicato ad un momento di riflessione.

Venerdì, alle 21, nel sagrato della Chiesa di San Sebastiano una serata dedicata al tema della giustizia. Alle 21 la presentazione del libro “Io Sono Innocente”, con Beniamino Zuncheddu e Mauro Trogu, che dialogheranno con Federico Bacco, raccontando la vicenda che ha coinvolto lo stesso Zuncheddu, condannato ingiustamente a 33 anni di carcere, e dell’avvocato che ha lottato per la sua libertà. A seguire, alle 22, il tributo a Fabrizio De Andrè del gruppo “Zirichiltaggia”.

«L’idea dell'Amministrazione comunale – commenta il sindaco Raffaele Pilloni - nasce dalla volontà di promuovere nella società, con la rappresentazione di una vicenda emblematica dell’errore giudiziario, un nuovo modo di intendere il sistema della giustizia e il suo funzionamento come non ancorato al dogma di una sacra infallibilità né al pregiudizio verso l’accusato ma propenso a coltivare l’umiltà del dubbio e la forza del dialogo tra le parti. Per questo motivo abbiamo affiancato al momento della presentazione del libro il tributo a Fabrizio de André che, con la sua opera, si è distinto per aver valorizzato una visione della giustizia da una prospettiva a cui ci sentiamo profondamente vicini».

© Riproduzione riservata