A Cuglieri la presentazione del libro “Uomini e trincee” di Nanni FalconiIl reading e dialogo con l’autore si terranno presso la casa storica “Pietro Lutzu”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Appuntamento letterario, domani pomeriggio venerdì 26 giugno, che inaugura la stagione delle letture e riflessioni sul mondo coevo: la presentazione del nuovo romanzo di Nanni Falconi “Uomini e trincee” per i tipi di Archivi del Sud.
Il reading e dialogo con l’autore si terranno presso la casa storica “Pietro Lutzu” a Cuglieri alle 18.30. Modera e dialoga con l’autore Maria Elena Sini.
Originario di Pattada Falconi è scrittore, poeta, ha scritto romanzi, antologie di poesia e traduzioni in sardo e italiano.