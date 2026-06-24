Appuntamento letterario, domani pomeriggio venerdì 26 giugno, che inaugura la stagione delle letture e riflessioni sul mondo coevo: la presentazione del nuovo romanzo di Nanni Falconi “Uomini e trincee” per i tipi di Archivi del Sud.

Il reading e dialogo con l’autore si terranno presso la casa storica “Pietro Lutzu” a Cuglieri alle 18.30. Modera e dialoga con l’autore Maria Elena Sini.

Originario di Pattada Falconi è scrittore, poeta, ha scritto romanzi, antologie di poesia e traduzioni in sardo e italiano.

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