I suoni della tradizione sarda volano a Ciampino e incantano il pubblico.

Un appuntamento che si ripete, sotto Natale, da ben cinque anni, un concerto organizzato e promosso dall'associazione culturale “Grazia Deledda APS di Ciampino”, da sempre impegnata nella promozione e nella valorizzazione della cultura e della tradizione sarda oltre Tirreno.

Ospiti della manifestazione il coro Padentes, diretto dal Maestro Yvano Argiolas che da Desulo ha portato i suoi abiti e colori tipici, esibendosi in numerosi brani della tradizione natalizia e non solo. Una sala gremita di tanti sardi emigrati nel Lazio, ma con il cuore sempre nell’Isola, e di estimatori e appassionati della Sardegna e della sua immensa e variegata cultura.

Non sono mancati applausi e attestazioni di stima per la preziosa e incantevole performance di Elena Spanu di Escalaplano, 18 anni appena, che con il magico suono delle launeddas ha emozionato e incuriosito tutti i presenti.

A condurre la serata un inedito Alessandro Nocco di Gadoni – dj per passione – che ha dato spazio a numerosi interventi di carattere storico e culturale in omaggio all’Isola. Il presidente dell’associazione, Pierluigi Frigau, e il suo vice Tonino Testoni si dicono soddisfatti per la quinta edizione dell’evento, ultimo di tante iniziative che vede sempre in prima linea i tanti sardi emigrati e i diversi amici del “continente” che si sono avvicinati all’associazione in uno spirito di collaborazione e condivisione.

