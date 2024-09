In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, sabato 28 settembre, dalle ore 18.00, il Compendio Garibaldino di Caprera ospita la presentazione di due volumi scritti da Annita Garibaldi Jallet, pronipote del Generale. Il primo è dedicato al nonno, Ricciotti Garibaldi, figlio dell’Eroe e della mitica Anita, del quale ricorrono i cent’anni dalla morte. Ha per titolo; Ricciotti, il Garibaldi irredento (Paolo Sorba ed., 2024). Il secondo, inedito, è dedicato al padre dell’autrice, Sante, figlio di Ricciotti e di Constance Hopcraft; titolo: Un Garibaldi. Sante, mio padre (Paolo Sorba ed., 2024). Antifascista, in esilio in Francia, ove nacque Annita, Sante partecipò alle vicende della Resistenza francese e conobbe il campo di concentramento tedesco di Dacau. Alla serata parteciperà l’autrice ed è prevista la presenza del direttore dei Musei Garibaldini di Caprera, Sergio Cappai, e dell’assessore alla Cultura di La Maddalena, Gianvincenzo Belli. Relatori saranno la prof.ssa Annamaria Lazzarino del Grosso, docente em. di Storia delle dottrine politiche all’Università di Genova, e il prof. Paolo Lisca, docente di lettere al Liceo Dettori-De Andrè di Tempio Pausania.

© Riproduzione riservata