Alimentazione, benessere e prevenzione. Con la presentazione del libro “La medicina in cucina” di Giulia Ciccarelli si è tenuto a Cagliari, nella sede dell’associazione “Mai più sole contro il tumore, il primo dei tre incontri inseriti nell’undicesima edizione del Festival “Street Books” organizzato da Miele Amaro in collaborazione con il Comune di Dolianova. L’iniziativa dedicata al rapporto tra territorio, cultura enogastronomica e narrazione punta a mettere in luce storie, fragilità e passioni legate al mondo del cibo attraverso incontri letterari, reading e degustazioni ospitati all’interno di alcune cantine del territorio in collaborazione con l’associazione “Le Donne del Vino”. Prossimo appuntamento sabato 25 luglio, alle 19.00, alle Cantine Su ‘Entu di Sanluri con la presentazione del libro “La cucina italiana non esiste” di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Dialoga con gli autori Cristina Mamusa, vice delegata Le Donne del Vino Sardegna.

La rassegna si concluderà il primo agosto a Marrubiu con la presentazione del libro di Laura Donadoni “Basta una goccia” e l’intervento della chef Marina Ravarotto. L’appuntamento è per le 19.00 negli spazi della Cantina Quartomoro.

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