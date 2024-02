La biblioteca comunale di Cabras propone un nuovo appuntamento con l’autore per sabato 2 marzo, alle 18.30, per la presentazione del libro “La Cantadora” dello scrittore Vanni Lai, edito per Minimum fax nel 2023. A dialogare con l’autore, classe 1983, di Osilo, sarà Isabella Tore.

Ambientato sulle strade polverose della Sardegna di inizio Novecento, "La Cantadora” è il viaggio alla scoperta di una donna affascinante e unica, Candida Mara, figura quasi leggendaria, avvolta da una spessa coltre di mistero.

L’incontro sarà l’occasione per approfondire la figura della donna e delle personali scelte di vita, partendo da quella della protagonista, unica donna in grado di sfidare gli uomini nelle gare di chitarra, che vive in una società maschilista e viene considerata una fattucchiera con il dono di stregare e piegare la volontà altrui grazie alla sua voce.

