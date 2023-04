Un’altra importante novità arricchirà il già variegato programma della manifestazione "Primavera nel cuore della Sardegna” in programma il 6 e 7 maggio e destinato a coinvolgere tutta la Planargia.

Sarà infatti presente l’Unione Regionale Cuochi sezione di Oristano che organizzerà nella piazza centrale della manifestazione uno show cooking, uno spettacolo nel quale tre chef di altrettanti ristoranti locali metteranno in mostra, in entrambe le giornate, la loro cucina dal vivo.

Ogni piatto verrà descritto e illustrato a tutti i presenti i quali potranno fare domande e togliersi dubbi, oltre ovviamente ad assaggiare le pietanze direttamente nei sei ristoranti cittadini che proporranno le diverse specialità.

«La stessa iniziativa - evidenzia William Dasso, referente dei cuochi per l’istituto alberghiero Pischedda - la riproporremmo la sera con degustazioni da distribuire per tutti in collaborazione con Comune, Coldiretti, Camera di Commercio e panificatori».

Sempre in tema di ristorazione e degustazioni, il sindaco Piero Casula anticipa un’altra bella novità.

«A ogni cantina del territorio che sarà presente con il proprio stand abbineremo una postazione di gastronomia locale. In questo contesto – aggiunge Casula - è stato importante anche il coinvolgimento dei ristoranti e bar che prepareranno aperitivi e menù a tema, con abbinati i vini locali ed in particolare la malvasia, punto di forza del territorio».

