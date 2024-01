Il Santuario di Bonacatu è pronto ad accogliere la Madonna di Lourdes martedì 9 e mercoledì 10 gennaio. La statua della Vergine miracolosa dei Pirenei sarà a Bonarcado per la Peregrinatio Mariae per celebrare i 120 anni dell’Unitalsi, l’associazione cattolica che assiste e porta gli ammalati presso i santuari italiani ed internazionali.

E Bonarcado sarà l’unica tappa della diocesi di Oristano perché «ospita il santuario mariano più antico. L’Unitalsi si occuperà di portare a Bonarcado alcuni malati della diocesi che per le loro condizioni di salute non potrebbero viaggiare fino a Lourdes», precisa il parroco monsignor Emanuele Lecca.

L’arrivo a Bonarcado è previsto martedì 9 alle 11.30 nei locali dell’ex cantina. Da lì si articolerà la processione per le vie del centro fino alla basilica dove si terrà la santa messa. Nel pomeriggio, alle 15.30 le confessioni, poi il rosario e alle 16.30 la messa officiata dall’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni. Seguirà la fiaccolata per le vie del paese, con partenza dal santuario di Bonacatu e ritorno in Basilica, dove sarà omaggiata la Madonna di Lourdes.

Mercoledì 10 gennaio, al mattino alle 9 il rosario e alle 9.30 la santa messa. A seguire la processione del simulacro verso l’ex cantina e il saluto alla Vergine. Attesi tanti fedeli, le confraternite e le società pie da tutto l’Oristanese.

