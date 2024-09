Un appuntamento per tutti gli appassionati del vino, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024. Si terrà sabato 28 settembre alle ore 17.30, nel Museo del Vino di Berchidda, la serata "Il Cammino delle Donne del Vino": un percorso di vini, luoghi, cultura e musica.

Organizzata dal Museo e dal Comune di Berchidda, in collaborazione con Le Donne del Vino della Sardegna, fa parte delle Giornate Europee del Patrimonio ossia la manifestazione culturale più estesa e partecipata d'Europa. Con il contributo della professoressa Graziella Benedetto, docente del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari e donna del vino, si parlerà di percorsi enoturistici come modello di gestione territoriale guidato dall'economia dell'esperienza applicata al comparto vitivinicolo e fondato su reti di relazioni tra istituzioni pubbliche e private, un modello in grado di rispondere con successo alla domanda di enoturismo esperienziale e di trainare e rendere sostenibile lo sviluppo socio-economico delle regioni vitivinicole. Al dibattito daranno un contributo le socie presenti, portando le loro competenze e abilità.

A seguire un cammino alla scoperta dei vini dell'Isola, con una rappresentanza delle produttrici delle Donne del Vino della Sardegna e con immagini significative del loro territorio. Come cantine partecipanti attese Azienda Mulas Arvesiniadu (Francesca Cabras) di Bono, Cantine di Dolianova (Cristina Mamusa), Cantina del Vermentino (Maria Domenica Meloni) di Monti, Contini 1898 (Anna Maria Fara e Barbara Sini) di Cabras, Tani vini (Roberta e Angelica Tani) di Monti, Tenute Ólbios (Daniela Pinna) di Olbia e Puddu Vitivinicola (Nina Puddu) di Oliena.

La serata a Berchidda prevede l'accompagnamento musicale del pianista Raffaele Moretti, in collaborazione con l'Ente musicale di Ozieri, e su prenotazione (al costo di 15 euro) è possibile partecipare a una masterclass dei vini delle aziende presenti. All'iniziativa hanno aderito anche le socie delle Donne del Vino Nadia De Santis (consulente di marketing territoriale con l’applicazione per l’enoturismo Wine App e Sardegna Wine & Food), le sommelier e tecniche del settore Maria Elena Lucia Picoi, Marina Piras, Rossella Pisano, Roberta Scano, Annalisa Uda, Emanuela Vargiu e Antonella Usai.

Il percorso degustazione ha un costo di 10 euro, l'ingresso del museo è a 1 euro sabato 28 dalle 10 alle 13 e domenica 29 dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

