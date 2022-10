“Cara Unione,

vivo a Torre delle Stelle, località della costa sud-orientale della Sardegna, che non è solo una meta turistica estiva per le sue belle spiagge, ma è anche luogo di residenza tutto l'anno di alcune centinaia di persone.

Scrivo per segnalare un problema che nell'ultimo anno si presenta sempre più frequentemente, creando problemi a non finire a chi vive e lavora qui: la mancanza di rete per i telefoni cellulari.

La maggior parte dei residenti, infatti, utilizza la connessione offerta dalle reti mobili per l'accesso ad Internet, necessario a molti di noi per lavorare.

Nell'ultimo anno, però, sempre più di frequente stanno capitando guasti e disservizi, alla rete Wind in particolare, che causano la mancanza della rete per ore, a volte per giorni interi. L'ultimo episodio, iniziato nella notte tra il 7 e l'8 ottobre.

Nonostante le decine di segnalazioni che ogni volta inviamo al gestore, i problemi sono sempre più frequenti e, sebbene ogni volta vengano risolti, si ripresentano dopo poche settimane.

È evidente che ci sia qualcosa che non va agli impianti o ai ripetitori, non sappiamo se a causa della scarsa manutenzione o alla poca attenzione riservata alle zone poco popolate come questa.

Gli operatori di telefonia, Wind in primis, ricordino che Torre delle Stelle e le altre località ‘balneari’ della zona, non sono solo mete turistiche estive, ma anche luogo di residenza di persone che ci vivono e lavorano, e che hanno diritto ad una connessione efficiente al pari dei residenti in zone a più alta densità abitativa.

Ci auguriamo che qualcosa venga fatto al più presto per risolvere definitivamente questi problemi, perché mentre nel mondo si parla di 5G e di reti di nuova generazione, qui siamo ancora al terzo mondo.

M.P. – Torre delle Stelle

***

