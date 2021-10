“Cara Unione,

da ormai qualche giorno Volotea ha preso in gestione i voli in continuità territoriale della nostra Sardegna. Come tutti sappiamo la continuità territoriale permette a noi sardi di accorciare le distanze tra la Sardegna e il continente, e ritengo personalmente fondamentale che ciò avvenga nel modo più trasparente possibile.

Volotea è una compagnia low cost, abituata a vendere biglietti a basso prezzo per poi provare a vendere servizi aggiuntivi per aumentare quindi il costo finale del biglietto che si sta acquistando. Sono io stesso un attivo utilizzatore delle compagnie low cost che penso che diano la possibilità di poter viaggiare a prezzi estremamente vantaggiosi. Inoltre le ritengo fondamentali per lo sviluppo del turismo in territori meno gettonati dalle compagnie aeree maggiori.

Nella giornata di ieri mi sono imbattuto nella mia prima prenotazione di un volo in regime di continuità territoriale con Volotea. Sono rimasto confuso e stupito nel vedere sin da subito la promozione di servizi aggiuntivi che sarebbero dovuti già essere inclusi nel mio pacchetto volo in continuità territoriale, come la flessibilità nelle modifiche del biglietto e il bagaglio in stiva. Solo con un'attenta analisi del sito e una chat di conferma con gli operatori del call center di Volotea sono riuscito a tranquillizzarmi e capire che in realtà fosse tutto già incluso nel biglietto.

Vi ho scritto solo perché volevo avere la possibilità di informare tutti i viaggiatori come me di non farsi ingannare dai pacchetti aggiuntivi promossi nel sito Volotea, ma di prenotare serenamente un biglietto base che includerà già tutti i servizi che ci spettano.

Aggiungo solo che non credo che si tratti di un atto in malafede da parte di Volotea, ma probabilmente la compagnia ha bisogno solo di un po' di tempo per adattare il loro sito alle condizioni ‘straordinarie’ che devono essere offerte per i voli in continuità territoriale.

Grazie per l'attenzione”.

G.S.

