«Cara Unione,

da un anno e mezzo sto tentando di prenotare all’Asl di Sanluri una visita con l’endocrinologo, ma l'unica risposta che ricevo è: “Agenda chiusa”.

Stessa situazione per prenotare una visita di controllo. E non differisce di molto il “servizio” per altre specialità, con pazienti anziani sbattuti da una parte all'altra senza risposte ai loro problemi.

Quando potremo avere finalmente anche qui a Sanluri una sanità degna di questo nome?

Grazie dell’attenzione».

A.L. – Sanluri

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata