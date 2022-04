“Cara Unione,

mia moglie ha prenotato già da gennaio per la terza dose di vaccino, che le è stata regolarmente somministrata l’8 febbraio.

Peccato che, nei giorni scorsi, in data 19 aprile, abbiamo ricevuto una raccomandata dal ministero della salute in cui si specificava che mia moglie avrebbe dovuto vaccinarsi contro il Covid-19 entro i primi di febbraio, cosa che a detta del ministero non era stata fatta.

Mi chiedo: ma al ministero non sono in possesso dei dati corretti dei vaccinati? Siamo al ridicolo.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata* – San Giovanni Suergiu

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

