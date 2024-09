Cara Unione,

sono una turista piemontese che, avendo acquistato casa a Torre dei Corsari, vi trascorro ogni anno 2 o 3 mesi.

Voglio segnalare la situazione di sporcizia delle strade e delle aree di pertinenza comunale. A tale scopo inoltro alcune foto che sono più eloquenti di qualsiasi discorso; due sono state scattate da me a fine luglio e a fine agosto nello stesso identico punto: il parcheggio della Caletta, l'ultima proprio ieri all'ingresso del parcheggio dello spiaggione.

Come si evince non è stato rimosso neppure un frammento di carta, anzi, con il passare dei giorni, la situazione è andata via via peggiorando tanto che, ad oggi, sono più numerosi i tratti pieni di rifiuti (lattine, bottigliette vuote, carta ecc.) di quelli puliti.

A fronte di un servizio ottimo offerto al Condominio Costadoro, in 7 anni ricordo di aver visto ben pochi operatori ecologici in azione nelle aree comunali.

Avete la fortuna di possedere un litorale a dir poco meraviglioso; è mai possibile che debba essere così poco curato e amato proprio da coloro che dovrebbe amarlo come e più di chi, come noi, ha deciso di trascorrere parte del proprio tempo in un luogo di cui si è innamorato al primo sguardo, che cerca di pubblicizzare al meglio ( e che, a volte, tenta anche di ripulire munito di pinze e sacchi di plastica)?

Cristina Mello Grosso

