"Cara Unione,

vorrei segnalare come, nonostante i ripetuti inviti da parte degli esperti ad effettuare la terza dose del vaccino anti-Covid19 appena trascorsi 5 mesi dalla seconda dose, sia praticamente impossibile rispettare questi tempi, prenotando online sul sito Poste Italiane.

A me personalmente, nonostante abbia prenotato anche prima della scadenza effettiva dei 5 mesi, è stato dato un appuntamento a quasi 7 mesi dalla seconda dose ma, circostanza ancora più grave, lo stesso si è verificato per mio padre che ha 71 anni e diverse patologie. Risulta inoltre impossibile anticipare l'appuntamento chiamando il numero verde e se si cancella la prima prenotazione si rischia di vedersi fissato il vaccino ancora più in là nel tempo.

Trovo francamente incomprensibili i criteri in base ai quali vengono fissati gli appuntamenti, dal momento che so per certo che alcune persone che hanno prenotato anche dopo di me e mio padre e magari molto più giovani di lui hanno ricevuto la terza dose dopo qualche giorno.

È assurdo e contro ogni buon senso in un momento in cui, di fronte alla risalita dei contagi, è fondamentale vaccinarsi per arginare la circolazione del virus e proteggere se stessi e soprattutto i soggetti fragili o comunque più esposti a rischi come mio padre".

M. F.

Cagliari

***

