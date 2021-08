"Cara Unione,

Un sardo di Oristano, un italo-afro-americano del Texas, un nigeriano di Cremona e un sardo-lombardo, in appena 37 secondi e 50 decimi non hanno sconfitto i restanti 28 avversari i quali, per il solo fatto di essere giunti a quei livelli, avrebbero tutti meritato una medaglia.



Hanno invece demolito anni, se non secoli, di pregiudizi, nazionalismo, suprematismo, sovranismo, odio razziale, in poche parole hanno sconfitto l’ignoranza.

Questa è l’Italia che ci piace vedere.

Grazie".

A.L.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata