“Cara Unione,

sono un soggetto allergico e per questo ho dovuto fare le due dose di vaccino in area protetta all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Avendo fatto la seconda dose a fine luglio, ho già chiamato diverse volte lì all'ospedale e mi è stato risposto di aspettare che chiamano loro per andare. Il fatto è che lì in ospedale il vaccino viene fatto solo il venerdì pomeriggio. Ho provato tantissime volte a chiamare e mi è stato risposto che dovevo aspettare la loro chiamata.

A questo punto, dall'1 febbraio 2022 mi ritroverò senza green pass (ho già ricevuto il messaggio dal ministero della salute).

Trovo allucinante una situazione del genere. Senza contare che consigliano di fare la dose di richiamo dopo 4 mesi dalla seconda dose (per una questione di protezione) e qui sono già passati 6 mesi e della chiamata neanche l'ombra.

Altra cosa vergognosa è che il vaccino lì in ospedale venga fatto solo di venerdì.

Non avevano premuta di vaccinare le persone? Allora perché non assumono personale per aumentare i giorni in cui si possa fare il vaccino anche ai soggetti allergici?

Dire che sono arrabbiata è poco.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata* – Nuoro

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

