«Cara Unione,

vi scrivo per denunciare la vergognosa situazione di abbandono rifiuti in cui siamo costretti a vivere noi cittadini di Settimo San Pietro.

Ad oggi non sole le nostre campagne hanno bordi stradali e piazzole completamente invase da cumuli di rifiuti (a su Pardu è addirittura di recente comparso un enorme sacco anche in mezzo alla carreggiata, obbligando le macchine a cambiare corsia all'altezza di una curva), ma da più di un mese sono comparsi dei sacchi di rifiuti anche in pieno centro, tra le vie del paese, in mezzo alle case.

Ho segnalato più volte la cosa al comune attraverso i canali istituzionali, ma non ho nemmeno ricevuto risposta. E dopo più di un mese, 5 sacchi neri alti circa 80 cm sono ancora in mezzo alla via, aperti, maleodoranti e che riversano di tutto e di più sul marciapiede e in mezzo alla strada.

Qualche virtuoso cittadino, prova a organizzare delle passeggiate di ripulitura di alcune aree più frequentate adiacenti al pese, ma nel giro di pochi giorni i luoghi sono più sporchi di prima.

La nostra amministrazione è completamente assente, i cittadini continuano a segnalare ma senza ottenere riscontri.

Sono stati previsti, da quanto mi risulta, una pulizia straordinaria e uno stanziamento di 70mila euro per queste bonifiche, ma sarà completamente inutile se non si attuano misure preventive che i cittadini invocano a gran voce ma senza risultati da anni, ad esempio controlli più serrati su chi non paga la tari, non ha i cassonetti nominali e butta in campagna o in paese.

Grazie dell’attenzione».

Una cittadina di Settimo San Pietro (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

