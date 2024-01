«Cara Unione,

non solo San Gavino: anche a Serrenti in tutta la via Caserta siamo da più di 60 ore ore senza corrente.

Grossi disagi e disservizi: non abbiamo acqua calda per lavarci, non abbiamo luce la sera, tutta la roba del frigo e del freezer è da buttare.

Ci siamo dovuti recare dai parenti per caricare i telefoni e ci siamo dovuti far regalare le candele per avere un po’ di luce.

Diverse segnalazioni sono state fatte al gestore ma ancora nessuno ha risolto. Il centralino rimanda l’intervento di ora in ora.

In strada si segnala un cavo dell’energia che scoppietta e fa scintille e nonostante la situazione peggiori con le abbondanti piogge, veniamo ignorati.

Quanto ancora dovremo aspettare?

Grazie dell’attenzione».

Tamara – Serrenti

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata