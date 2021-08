“Cara Unione,

scrivo per segnalare una problematica riguardante la viabilità in ingresso all’aeroporto di Cagliari-Elmas, una situazione di concreto pericolo per l'incolumità di chi vi transita.

Recentemente sono state installate delle barriere, probabilmente per evitare il parcheggio irregolare da parte di chi aspetta i passeggeri in transito, nelle isole spartitraffico della rotonda di accesso all'aerostazione.

Tale soluzione, purtroppo, non solo non ha risolto la problematica del parcheggio selvaggio, ma, paradossalmente, l'ha amplificata.

Gli automobilisti non parcheggiano più sopra le aree destinate a fungere da spartitraffico, ma all'interno della carreggiata della rotonda e nella carreggiata delle strade secondarie, probabilmente convinti del fatto che queste siano dismesse.

Tuttavia, queste strade secondarie sono tutt'altro che inutilizzate: conducono agli uffici delle poste e di enav, agli autonoleggi, ai parcheggi dei dipendenti aeroportuali e ad altre realtà limitrofe.

Tale situazione, già di per se stessa pericolosa, risulta ingigantita da un’inadeguata illuminazione e dall'incuria del verde pubblico.

Tra scarsa visibilità notturna, presenza di angoli ciechi a causa della vegetazione, automobili in sosta selvaggia, si genera una situazione di estremo pericolo per gli utenti di quel tratto di strada.

Soltanto il caso ha impedito che non si sia ancora registrato un evento infausto.

Mi auguro che chi di dovere possa intervenire per risolvere a breve la situazione.

Cordiali saluti”.

D.C.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata