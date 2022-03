“Cara Unione,

non abbiamo avuto il tempo di rallegrarci per vedere ritirato il cumulo di spazzatura selvaggia in viale Leonardo da Vinci a Quartu Sant’Elena che, a meno di 24 ore, 5 nuovi scacchi neri di spazzatura indefinibile sono stati abbandonati in loco.

Cosa intende fare chi di competenza per ovviare in qualche mondo a questa inciviltà? Noi cittadini aspettiamo fiduciosi, o dobbiamo smettere di pagare la Tari?

Grazie".

Lettera firmata da 26 residenti – Quartu

***

