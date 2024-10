«Cara Unione,

le belle spiagge di Chia sono frequentate in estate da moltissime persone, sia turisti che sardi.

La fermata degli autobus più vicina alle spiagge è costituita da quel muretto incompleto che si vede nella prima foto. È anche una fermata importante perché lì passano gli autobus sia per Cagliari che per S.Anna Arresi. La seconda fermata utilizzabile è quella vicina al bar (seconda foto) dove non c’è nessun cartello ad indicare la fermata.

Chiedo perché non sia possibile per ARST dotare la fermata principale di una semplice pensilina per riparare i passeggeri dal sole (e dalla pioggia in inverno); collocare un cartello chiaro alla seconda fermata e dotare entrambe di un orario degli autobus plastificato (so che i dati sono rintracciabili su internet , ma non tutti sanno come fare), da sostituire un paio di volte all’anno. Costo totale modesto.

Pensiamo ai turisti: non gli diciamo dove ferma l’autobus, né a che ora passa e se capitano in luglio o in agosto li rosoliamo per bene all’attesa.

Basta davvero poco!

Grazie e un cordiale saluto».

M.Mezzatesta (Chia)

