“Cara Unione,

siamo dei familiari di persone disabili, che nel corso del 2021 avevano presentato domanda relativamente al progetto ‘Sine Limes’ della regione Sardegna per aiuto alle persone con disabilità gravi.

A tutt’oggi, dopo aver anticipato le somme messe a disposizione per ciascun progetto, che dovevano essere da noi pagate non oltre il 22 gennaio 2022, ci ritroviamo a non aver ricevuto alcun contributo.

Quando richiediamo informazioni, ci viene detto che procederanno ai rimborsi in ordine di arrivo, ma purtroppo, le pratiche di rimborso, alcune inviate anche a settembre, non risultano neanche visionate.

Ci chiediamo se un contributo che doveva essere un aiuto veloce per chi assiste disabili in un momento così tragico causa Covid, dopo aver anche perso reddito personale, può subire ritardi di questo tipo.

Gradiremmo fosse almeno chiarita la motivazione per la quale i rimborsi non arrivano.

Distinti saluti e grazie”.

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

