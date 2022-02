Pubblichiamo di seguito la lettera di un ragazzino di 12 anni inviata alla nostra redazione dalla madre, con preghiera di divulgazione.

“Cara Unione,

sono un ragazzino di 12 anni, frequento la seconda media qui in Sardegna e venerdì scorso, per la prima volta da quando sono piccolo, ho avuto problemi ad andare a scuola.

Fino all'ultimo non volevo, poi ho deciso di farlo per parlare con i miei compagni e con i professori di quello che stava succedendo.

Venerdì infatti, per la prima volta, alcuni miei compagni sono infatti dovuti rimanere a casa in Did perché non potevano ‘esibire un documento attestante l'avvenuta vaccinazione da meno di 120 giorni o la guarigione dal Covid da meno di 120 giorni’.

Loro sono rimasti a casa e io sono triste. E non capisco.

Non capisco perché se io e tanti miei compagni abbiamo deciso di vaccinarci dopo dubbi e paure, per proteggere noi e gli altri, loro debbano stare a casa. Li proteggiamo noi, tra l'altro abbiamo anche la mascherina. Tutti, sempre.

Non capisco perché non possano venire a scuola per aver fatto una scelta che possono fare.

Non capisco perché i miei compagni che sono vaccinati con 2 dosi da 122 giorni possono andare al ristorante, al bar, a New York in aereo, ma non possono venire a scuola.

Forse voi potete aiutarmi a capire.

Grazie”.

