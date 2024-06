«Cara Unione,

sono un pensionato ed era dall'anno 2000 che ogni anno le mie vacanze erano a Santa Teresa di Gallura con mogli e figli prima, con nipoti dopo.

Da quest'anno purtroppo abbiamo dovuto con molto rammarico cambiare perché evidentemente a Santa Teresa non ci vogliono più.

Da due anni a questa parte i parcheggi nelle vicinanze dei lidi ovunque si vada, che sia Rena Bianca o la Spiaggia di S. Colomba a Capo Testa, sono di 2 euro l’ora.

Ma si possono spendere 12/14 euro a vuoto solo per tenere l'auto sotto al sole a bordo strada, nel caso di Capo Testa? Per 14 giorni sono quasi 200 euro. Da sommare all'affitto di casa sempre per due settimane (circa 1400/1600), alla nave per arrivare sull'Isola (800/1000), più la tassa di soggiorno l'anno scorso, 1,50 euro a persona, per 14 giorni altri 52 euro.

Adesso ci mettono anche la spiaggia a pagamento: sono altri 100 euro per 2 persone.

Per un totale di quasi 3.000 euro. A che pro venire a fare il bagno in Sardegna a questi prezzi?

Il mare pugliese è una favola, quello calabrese idem, quello siciliano non è da meno. Durante il periodo Covid quasi ci hanno pregato di andare, proponendo prezzi stracciati. Che cosa è cambiato in meglio in 2/3 anni?

Sono molto dispiaciuto ma l'Isola non deve essere solo per i ricchi o milionari ma anche per la gente comune che dopo un anno di lavoro vuole evadere due settimane.

Lo so che non cambierà nulla, ma chi amministra la città deve pensarci.

Grazie per l’attenzione e mi scuso per lo sfogo».

Modesto Perfido

***

