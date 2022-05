"Cara Unione,

come cittadina e come genitore, chiedo al Comune di Cagliari che venga messo un dosso come quelli realizzati di recente in via Bacaredda e in via Sonnino anche davanti all'uscita del parco della musica di via Giudice Torbeno.

Le strisce pedonali in questione sono molto pericolose per i seguenti motivi:

chi arriva da via Cao di S.Marco è SEMPRE troppo veloce; gli stalli antecedenti le strisce sono SEMPRE occupati da auto (il codice della strada non prevede rimozione ma solo multa, tra l'altro pari all'infrazione di chi parcheggia bene ma senza Pass residenti); l'illuminazione comunale non funziona (bisogna cambiare le lampadine!).

Questo punto del parco viene attraversato tutti i giorni da tantissime persone, soprattutto anziani e bambini.

Vogliamo aspettare che ci sia un'altra vittima come successo di recente in via Cadello prima di fare qualcosa?

Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti”.

S. B. – Cagliari

***

