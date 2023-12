«Cara Unione,

Giovedì 7 dicembre 2023: treno delle 18.30 da Cagliari a Sassari.

Folla di viaggiatori, titolari di abbonamento o biglietto, attende per 15 minuti l’apertura delle porte del treno. Il treno si riempie. I passeggeri diretti a San Gavino e Oristano sono invitati a scendere per sovraffollamento (sic!). Verranno immessi immediatamente in bus navetta. L’autobus arriva solo alle 19. A Oristano si arriva alle ore 21.

Cara Trenitalia, complimenti. Se ho pagato un abbonamento per il treno è perché voglio viaggiare in treno, non in pullman».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata