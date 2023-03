«Cara Unione,

trovo veramente inaccettabile che, con tutta la tecnologia oggi a disposizione, occorrano come minimo tre mesi per il rilascio di un passaporto a Cagliari.

E per carità noi cagliaritani pare non dovremmo nemmeno lamentarci: so da amici residenti altrove che in altre città si arriva anche ad attese di sei o otto mesi.

Fra l’altro le richieste, mi pare di capire, possono essere effettuate solo online quindi con lo spid.

Complimenti ancora una volta per l’efficienza e la semplicità della nostra burocrazia.

Grazie dell’attenzione».

F.M.

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata