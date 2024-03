«Cara Unione,

vi scrivo in qualità di cittadino e anche per conto di diversi condomini di via Abba a Cagliari, per esporvi una situazione vergognosa, ovvero i cumuli illeciti di rifiuti, fatti sempre nello stesso punto.

Abbiamo fatto segnalazioni e inviato foto a chi di dovere, ma dopo un anno non è cambiato nulla, anzi: l'accumulo continua e aumenta.

Una discarica a cielo aperto sui marciapiedi dove passano anche anche numerosi turisti che con trolley, buste della spesa o passeggini si dirigono alle molteplici strutture ricettive del quartiere Villanova, in pieno centro storico.

Che tristezza, soprattutto, pensando a quel turista che, dopo aver fatto la foto al Bastione, si trova a fotografare questo cumulo gigantesco che arriva fino alla strada. Due scatti e poi un terzo a immortalare il volteggio di un paio di gabbiani e cornacchie pronti a planare per compiere il loro solito banchetto. Sono cose che accadono davvero, non è solo una mia maligna preoccupazione. E fa male pensare che quello stesso turista poi magari posti su Facebook l’immagine con scritto magari: “Benvenuti al Sud, ecco come finiscono le imposte di soggiorno che paghiamo...”. Eppure basta poco. Basta volere».

M. Salis – Cagliari

***

